AKŞENER'DEN ERMENEK'TE ESNAF ZİYARETİ - Haberler

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AKŞENER'DEN ERMENEK'TE ESNAF ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'ın Ermenek ilçesinde açılış ve temel atma törenine katıldı.

KARAMAN (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'ın Ermenek ilçesinde açılış ve temel atma törenine katıldı. Bölgedeki esnafı ziyaret eden Akşener, su sporları gösterisini de izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 2 günlük Karaman ziyaretinin son gününde Ermenek ilçesinde konakladı. Akşener, Ermenek Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ermenek pazarı ve otoparkının temel atma törenine katılan Akşener, aynı bölgede yapımı tamamlanan Mustafa Sonay Gürgen Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Akşener, bölgedeki esnafla da bir süre sohbet etti. Akşener, Ermenek Barajı yanında yer alan mesire alanına giderek, su sporları gösterisini izledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, Karaman, su, Güncel, Haberler

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