Akşener'den Erdoğan'a: "Bay Kriz, İktidarda Kalabilmek Adına İyiliğe, Güzelliğe ve Saygıya Dair Her Şeyi Şuursuzca Harcamakta Israr Ediyor" - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında söylediği sözlere ilişkin, "Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz, belli ki iktidarda kalabilmek adına iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor" dedi.

Meral Akşener, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, partisinin TBMM'deki grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdi; inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihleri bakımından bu ülkenin ortak pay sahipleri olarak eşit derecede saygıyı hak ederler. Bu saygı ve anlayış da bizi birbirimize bağlayan, millet yapan duygunun özüdür. Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor.

"O SANDIK GELDİĞİNDE BU İSTİBDADA MUTLAKA SON VERECEĞİZ"

Çünkü Sayın Erdoğan için koltuğu, tüm manevi değerlerin bezirganlığını yapabildiği, her şeyi mubah gördüğü bir ticaret sahasıdır. Mesele kendi iktidarı olduğunda milletimiz ve memleketimizin akıbeti sadece teferruattır. Varsın onlar, kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler. Biz, inatla ve ısrarla hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz. ve o sandık geldiğinde bu istibdada mutlaka son vereceğiz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."

ANKA / Güncel