Akşener'den Danıştay'a Tepki: "Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener'den Danıştay'a Tepki: "Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak.

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Akşener'den Danıştay'a Tepki: 'Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Akşener, “Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak."

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title