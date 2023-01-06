Karamollaoğlu: 'Kararlıyız! Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ülkemizde Yeni Bir Dönemi Hep Birlikte Başlatacağız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın 10’uncu toplantısının ardından, "Kararlıyız! Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Bu minvalde, bugün gerçekleştirdiğimiz 10. toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısının ardından, "Kararlıyız! Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Bu minvalde, bugün gerçekleştirdiğimiz 10. toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Altılı Masa'nın Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde saat 12.00'da başlayan toplantısı, yaklaşık 10 saatin ardından sona erdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Toplantının ardından Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kararlıyız! Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Bu minvalde, bugün gerçekleştirdiğimiz 10. toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum."

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Bir sonraki toplantı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 26 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.