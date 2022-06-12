Akşener: Çocuklarımızın Ellerine Bedenlerinden Büyük Yükler Verilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz - Haberler

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Akşener: Çocuklarımızın Ellerine Bedenlerinden Büyük Yükler Verilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz

ANKA - Güncel
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Akşener: Çocuklarımızın Ellerine Bedenlerinden Büyük Yükler Verilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’ne, “Çocuklarımız, gözlerindeki ışığı, içlerindeki umudu ve kalplerindeki mutluluğu kaybederek büyüyor. Çocuklukları, bugünleri ve gelecekleri çalınıyor. Onların ellerine, bedenlerinden büyük yükler verilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ne, "Çocuklarımız, gözlerindeki ışığı, içlerindeki umudu ve kalplerindeki mutluluğu kaybederek büyüyor. Çocuklukları, bugünleri ve gelecekleri çalınıyor. Onların ellerine, bedenlerinden büyük yükler verilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Meral Akşener, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir mesaj yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Çocuklarımız, gözlerindeki ışığı, içlerindeki umudu ve kalplerindeki mutluluğu kaybederek büyüyor. Çocuklukları, bugünleri ve gelecekleri çalınıyor. Onların ellerine, bedenlerinden büyük yükler verilmesine asla izin vermeyeceğiz."

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Çocuk Güncel Haberler

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