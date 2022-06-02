Akşener, Burdur Yeşilova'da: "Allah Bana Bunların Bütün Hortumlarını Kesmeyi Nasip Etsin" - Haberler

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur Yeşilova'da; "Bu ülkenin kaynakları var, refah seviyesinin yüksek olduğu bir yönetimi hak ediyor. Bu fakirliği, yoksulluğu ortaya koyan şey, birincisi iş bilmezlik, ikincisi kayırma, üçüncüsü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu şartları unutmak, sizi unutmak. Saraya girince sizin gözlerinizin içine bakmayı, sizi dinlemeyi unuttular; hırsızlık, israf ve yolsuzluktur. Allah bana bunların bütün hortumlarını kesmeyi nasip etsin" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için Burdur'a geldi. Akşener, Burdur'un Yeşilova ilçesinde esnaf ziyareti öncesinde burada toplanan kalabalığa seslendi. Kendisini dinlemeye gelen bir şehit babasının elini de öpen Akşener şunları söyledi:

"Şu anda işinizi gücünüzü bırakıp burada bulunmanız benim için çok önemli, hakkınızı helal edin. Cenabı hak beni sizlere karşı mahcup etmesin. Beni sizin hakkınızı alıp yandaşlara verenlerden eylemesin. Tam 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf geziyorum. O dükkanların içindeki insanların dertlerini dinledim o dertleri kamuoyuyla paylaştım. Çok uzun zamandır sizin dertlerinizi dinleyen ve buna çözüm üreten bir siyasi sitem yok. Seçim zamanı bizi birbirimizle düşman edip sizi karşı karşıya getirip oylarınızı alıyorlar ondan sonra da arkalarına bakmadan gidiyorlar. Buna son vermenin yolu sizin seçmen olarak velinimet olmanızı bilmeniz, ben dahil herkesi karşınızda hazırola çekmenizdir. Oylarınızı çok kıymetli hale getirmenizdir.

"YOLDA GELİRKEN TARLADAKİ EKİNLERİNİZİN CÜCÜK KALDIĞINI GÖRDÜM"

2 bin 500 lira maaş alan emekli kardeşim torununa bir lira verebilir misin, hediye alabilir misin, mutfağı geçindirebilir misin böyle bir düzende. Sadece 24 milyar lirayı Sayın Erdoğan'ın aile dostunu Haririlerin cebine koydular. Yolda gelirken tarladaki ekinlerinizin cücük kaldığını gördüm çünkü hem ilaç atamamışsınız hem de gübre atamamışsınız. Ben İzmit'in bir köyünde doğdum, hem mısır, hem ayçiçeği, hem koyun, keçi hem de tütün yetiştiricisi bir babanın kızıyım. 24 milyar lira ile sizlerin en azından nisan ayında atacağınız gübre size ücretsiz verilebilirdi.

Senin çocuğun umutsuz bir şekilde üniversite bitirip evinde oturursa, umudu kalmamışsa buna karşılık 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanlar varsa işte bu ülkede harami bir düzen vardır. Bu harami düzeni helal oylarınızla, çiftçimizle, besicimizle, esnafımızla, emeklilerimizle, atanamayan öğretmenlerimizle, 3600 ek gösterge bekleyen insanlarımızla ister önce ister zamanında o sandıkta demokrasi içerisinde birlikte yıkacağız inşallah.

Allah bu ülkenin kaynaklarını sizlere kullanmayı nasip etsin. Bu ülkenin kaynakları var, refah seviyesinin yüksek olduğu bir yönetimi hak ediyor. Bu fakirliği, yoksulluğu ortaya koyan şey, birincisi iş bilmezlik, ikincisi kayırma, üçüncüsü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu şartları unutma, sizi unutmak. Saraya girince sizin gözlerinizin içine bakmayı, sizi dinlemeyi unuttular; hırsızlık, israf ve yolsuzluktur. Allah bana bunların bütün hortumlarını kesmeyi nasip etsin."

ANKA / Güncel