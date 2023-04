Akşener: "Bu Seçimin En Önemli Özelliklerinden Birisi; ya Hırsıza 'Buyurun Devam Edin' Diyeceksiniz ya da 'Dur' Diyeceksiniz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışında, "Bu seçimin en önemli özelliklerinden birisi; ya hırsıza buyurun devam edin diyeceksiniz ya da 'dur' diyeceksiniz. ya jeliboncu arkadaşlara buyur diyeceksiniz ya da 'dur orada' diyeceksiniz" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, " İyi Parti'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişiler kazanırsa FETÖ kazanacak" söylemini eleştiren Akşener, "8 sene o Meclis'i yönettim ben senin kadar cıvık, FETÖ övücüsü kimseyi görmedim" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Akşener şöyle konuştu:

"16 MİLYAR LİRA İLE ÜÇ KİŞİNİN ZENGİN EDİLDİĞİ BİR TÜRKİYE VAR"

"14 Mayıs önemli bir gün. Tek adam sisteminden kurtulabileceğimiz, sizin iradenizle parlamenter sisteme geçeceğimiz, sizin iradenizle bu tek adam düzeninin biteceği, kayırmanın yerini liyakatin alacağı, yargı bağımsızlığının ortaya konacağı, yargıcın tarafsız, korkusuz, objektif, vicdanına göre karar vereceği, yandan kavramının ortadan kalkacağı, 82 puan alıp atanamayan çocuklarımızın karşısında Ak Parti'de ayısı, dayısı olup 52 puanla atanan çocuklar var bu ülkede onları gördük. Bunun ortadan kalkacağı, istihdam yaratılacağı bir gün.

O kadar enteresan ve korkunç şeyler oluyor ki Ankara'da bir tane park var, jeliboncu arkadaşın. Bu jeliboncu arkadaşın dinozor merakı ne? Bir tane park yapmış tam 16 milyar lira. İstanbul'da atanamadığı için ağlayan öğretmenler var. Öğrencilerinden uzak öğretmenlerimiz var. İstanbul'da KYK bursunu ödeyemediği için zor durumda olan gençler var, işsiz çocuklarımız var. Tencere kaynatmakta zorlanan anneler var ama 16 milyar lira ile üç kişinin zengin edildiği bir Türkiye var. Bir de bunun yanında malum yandaşların cebine konulan milyarlarca liralık vergi affını koyun içini İstanbul nasıl kalkınırdı biliyor musunuz anlatmak mümkün değil.

"BU SEÇİMİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİSİ; YA HIRSIZA BUYURUN DEVAM EDİN DİYECEKSİNİZ YA DA DUR DİYECEKSİNİZ"

Bu seçimin en önemli özelliklerinden birisi; ya hırsıza buyurun devam edin diyeceksiniz ya da dur diyeceksiniz. ya jeliboncu arkadaşlara buyur diyeceksiniz ya da dur orada diyeceksiniz. 16 milyar lirayı üç kişinin cebine koyan jeliboncu muhteremin karşısında Mansur Yavaş seçildi. Mansur Yavaş'ın su saatlerini PKK'lı ve DHKP-C'lilere okutacaklarını, evlere de onların geleceğini iddia ettiler ve aynı zamanda bütün yardımların kesileceğini iddia ettiler. Seçildi dört yılın sonunda Ankara çiftçisine 4,5 milyar lira para kazandırdı. Yoksul her eve, et alamayan her eve bir tane kart verdi. 1 kilo et alma hakkı tanıdı. Çünkü çocuklarımız protein eksikliğinden bodur kalıyor.

"BUNLARIN HEPSİNİ 14 MAYIS AKŞAMI HAYIRLISIYLA ATTAYA GÖNDERECEĞİZ"

İstanbul'da yoksul evler çalışıyorum. O evlerde buzdolabı açıyoruz vallahi billahi fare girse kafası kırılır, bomboş. Ama seçimlerden sonra çocuklar için süt bulmaya başladık ve çok yoksul aileler büyükşehir belediyesinden verilen bir kart var, istediği marketten, istediği gıda ürününü alabilecek bir miktar para var. Açlığı, protein almamayı engelleyen sosyal belediyecilik devrede. 16 milyar lirayı üç kişiye çaktılar, 1 milyon öğrenci aç. Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı hayırlısıyla attaya göndereceğiz ve liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün tam ve kamil uygulandığı, gençlerin artık bu ülkede yaşayamam, nefes alamıyorum demediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir oy Kemal'e vereceksiniz, 13'üncü cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ama bir oyda Meral'e yani İYİ Parti'ye. Çünkü 'Başbakan Meral' diyorsunuz. Hayatımda abudik gubidik işten hoşlanmadım. Dolayısıyla bileğimizin hakkıyla, tertemiz helal oylarınızla, her kapının zilini çalarak bizi anlatarak, İYİ Parti'yi anlatarak, İYİ Parti'yi kurmasaydınız bugün Türkiye'de 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu diyebilir miydik? Diyemezdik. Eğer İYİ Parti'yi kurmasaydınız 2018'de Ak Parti Meclis'te çoğunluğu kaybedebilir miydi? Kaybetmezdi. Yani İYİ Parti'yi kurdunuz, kurduk pek çok eziyete pek çok iftiraya pek çok hakarete, saldırıya uğradık. İl başkanımız saldırıya uğradı, basın danışmanım saldırıya uğradı, benim evim basıldı ve partimiz kurşunlandı.

"8 SENE O MECLİS'İ YÖNETTİM BEN SENİN KADAR CIVIK, FETÖ ÖVÜCÜSÜ KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Şu anda yapılan konuşmalara baktığım zaman alt tarafı bir seçime gidiyoruz; önemli bir seçim tamam da sanki mübareklerin dilinden savaşa gidiyormuşuz gibi. Sayın Bekir Bozdağ 14'ünde burada bulunup İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişiler kazanırsa FETÖ kazanacakmış. 8 sene o Meclis'i yönettim ben senin kadar cıvık, FETÖ övücüsü kimseyi görmedim ben. Bilmesem kandıracak. Sayın Binali Yıldırım'a derin saygısı olan bir insandım. İki şeye çok şaşırdım; bir tanesi hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı anladık, yaşlandı olabilir. 14 Mayıs seçiminin bir işgalci güçle, istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy verenini sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır gerçekten günahtır gerçekten ahmaklıktır, saygısızlıktır.

"BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM SAYIN KILIÇDAROĞLU 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK VE BU ÜLKEYE DEMOKRASİ GELECEK"

Bir başkası erkek erkeğe evliliğe takmış. Bu ülkede erkek erkeğe evlilik mi var? Bunu isteyen mi var? Hayırdır inşallah. Bir başka şey daha var 14 Mayıs'ta kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be, Türkiye'de yaşayan her bir ferdin güvenliğinden sorumlu olanlar bunları konuşuyorsa eğer bu ülkenin insanları bu ülkenin her bir evladı, Ak Parti'ye oy veren de başka siyasi partilere oy veren de ama bu partilerin özellikle Ak Parti'nin ve paydaşlarının yaptığı konuşmalar bu ülkeye yönelik çok büyük bir tehdittir. Bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim yanında başka bir arkadaşını da alarak oy kullanmaya gidecek İYİ Parti'yi birinci parti yapacaksınız çünkü o zaman ben başbakan olacağım Sayın Kılıçdaroğlu 13'üncü cumhurbaşkanı olacak ve bu ülkeye demokrasi gelecek. Onun sözüyle söyleyeyim bu ülkeye baharlar gelecek. Benim sözümle söyleyeyim hep birlikte tarih yazacağız.

"SENİN BU SOL ELİNDE PKK VAR, SAĞ ELİNDE İSE HİZBULLAH VAR"

Bu ülkenin cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinin, namusunun, şerefinin korunmasında görevlidir, sorumludur. Arkadaş diyor ki bizleri Gabar ve Cudi'ye gömecekmiş. Ben orada şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın muhterem? Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Ben ona iman etmişim. Senin bu sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine 'bizim Mehmet' diyorsun. Sağ elinde ise Hizbullah var. Onlarda Gaffar Okkan'ın katilleri. Her iki terör örgütüyle de sen el elesin, kol kolasın. Bu seçimi gergin gergin, insanları birbirine düşürerek götüremeyeceksin. Biz buna engel olacağız.

"KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BİZ KAZANACAĞIZ İNŞALLAH VE 15 BİN LİRAYI HESAPLARINIZDA BULACAKSINIZ"

Artan kiralar konuşulması gerekirken, kıymanın 350 lira olduğunun konuşulması gerekirken, Kurban Bayramı'na az kaldı. Geçen sene bir kurban 5 bin liraydı. Şimdi 15 bin lira. Bu sene ey Erdoğan, ey Recep Bey kimse kurban kesemeyecek. Sen buna çare ol. Ama Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız inşallah ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen tayinini bir ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız."