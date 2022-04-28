Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (2)

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - 'SEÇMENE BİR FARE TUZAĞI VAR'

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kafeler Caddesi'ne seçim otobüsüyle gelen Meral Akşener, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Akşener, esnafa birer zeytin fidanı hediye etti. Kepez'de de önce kalabalığa seslenen Akşener, Türkiye'nin gerçeklerini görmek için yola çıktığını söyledi.

"Ağlarsınız, dedi ki 'Abla ben ineklerime oruç tutmayı öğretiyorum.' Yem o kadar pahalı ki, gebe ineklerini mezbahaya gönderen, süt ineğini kestiren üretici gördüm. Nisan ayında gübre atamayan, saldım çayıra mevlam kayıra ekin ekmiş çiftçiler gördüm. Hariri'nin cebine 24 milyar lira koyanlar utanın be utanın. Çiftçinin cebine koysanız çiftçi, esnaf, Türkiye kazanırdı. Savaş halindeki Ukrayna'dan ayçiçeği ithal etmekle övünenler utanın. 5 maaş alan danışmanlar, 500 milyon dolarla uçaklarla gezenler, 13 uçakla gezenler, 'itibardan tasarruf olmaz' diyenler, geceyi aç geçiren milletimizin karşısında utanın be utanın. Ama biz el ele vereceğiz, önce seçmen velinimetimiz olacak. İddia ediyorum bu harami düzeni helal oylarınızla yerle yeksan edeceğiz. Çünkü demokrasiyle, seçmen, millet iradesiyle yenilemeyecek hiçbir istibdat yoktur."