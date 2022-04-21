Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok (3) - Haberler

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Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok (3)

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Güncel
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Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok (3)

'İYİ PARTİ İKTİDARINDA İNŞALLAH BÜTÜN OLUMSUZLUKLAR SON BULACAK'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cacabey Meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.

'İYİ PARTİ İKTİDARINDA İNŞALLAH BÜTÜN OLUMSUZLUKLAR SON BULACAK'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cacabey Meydanında düzenlenen iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşan Akşener, "Biz engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bu engelleri aşma konusunda bizlere yardımları dokunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada, Kırşehir Belediyesi'nin Millet İttifakı'nda kazanıldığı bir dönemde çöp konteynerinin üzerinde konuşmaktan şimdi belediye başkanımızla birlikte Cacabey Meydanında birlikte konuşmaya kadar geldik. İYİ Parti iktidarında inşallah bütün olumsuzluklar son bulacak. Gençlerimizin işsizliği, çiftçilerimizin sıkıntıları, EYT'lilerin beklediği kararı ve KPSS'den atanamayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye geliyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, İftar, Güncel, Haberler

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