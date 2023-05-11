Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli mitinginde, "Biz siyaset yapıyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim, seçmen için bayramdır. Birbirimize küfrederek, birbirimize hakaret ederek, birbirimize iftira atarak bir seçim olabilir mi?" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde halka seslendi. Akşener, miting alanına gelirken, AK Parti'nin çeşitli binalara astığı üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte 'Denizlim vatanını böldürmez' ifadesinin yer aldığı afişi gördüğünü belirtip, "Diyor ki, 'Denizlililer vatanseverdir, ülkeyi böldürmez' doğrudur Denizlililer vatanseverdir. Efeler, Dadaşlar, Gakkoşlar vatanseverdir. Türkiye'nin her metrekare toprağı üzerinde yaşayan vatandaşımız vatanseverdir, bayrak severdir. Biz siyaset yapıyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim, seçmen için bayramdır. Birbirimize küfrederek, birbirimize hakaret ederek, birbirimize iftira atarak bir seçim olabilir mi?" dedi.