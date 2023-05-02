AKŞENER BEN PKK'LIYSAM DERHAL BENİ TUTUKLAYIN ŞEREFSİZLER

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer ben Pkk'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben Pkk'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Ne işe yarıyorsunuz? Bir Pkk'lıya, bir teröriste, bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın, beni" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Mitingde Mansur Yavaş'tan sonra konuşan Meral Akşener, "Onüçüncü cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz Türkiye'ye bu bir darbe olacakmış. Efendime söyleyeyim biz HDP, PKK şununla bununla haşır neşir olacakmışız. Ben ne şanssız insanım. En uzun sınır dışı harekatının, yani kilometrelerce sınır dışı harekatının altında imzası olan tek içişleri bakanıyım. PKK'yla yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Ne işe yarıyorsunuz? Bir PKK'lıya, bir teröriste, bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın, tutuklayın beni. Eğer bu böyle doğruysa ya da iftira etmeyin iftira. PKK kanlı bir terör örgütüdür. Onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur. PKK'yla barışmaya çalışan hain oğlu haindir" dedi.

'GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİYLE BERABERSİNİZ'

Sinan Ateş ve Gaffar Okkan hakkında iktidara yüklenen Akşener, "Bir başka şey, şimdi bak tam karşımda Sinan Ateş, rahmetli Muhsin Başkan ve Gaffar Okan var. Gaffar Okkan, Hendekli bir kardeşimiz. Gaffar Okkan benim yarı hemşehrim. Gaffar Okkan aynı zamanda benim meslektaşım. Ben eski içişleri bakanıyım. Gaffar Okkan'la beraber çalıştık. Benim İçişleri Bakanlığım döneminde müdür. Sonra emniyet müdürü ve Hizbullah tarafından şehit ediliyor. Nerede, Diyarbakır'da. Bugün Gaffar Okan dendiği zaman Diyarbakır'da meydanlar alkıştan inliyor. O derece sevilen bir kişi. Şimdi bana laf eden çakallar bir elinizde, sağ elinizde sayenizde Hizbullah var sizin. Gaffar Okkan'ın katilleriyle berabersiniz. Kime laf ediyorsunuz? Başkentin orta yerinde genç bir kadın dul kaldı, iki çocuk, iki küçük kız çocuğu babasız kaldı. Azmettiriciler belli. Katiller belli ey Recep bey, bu ülkenin tek adamısın sen, tek adamısın. Nasıl oluyor da ne katili bulabildin, ne azmettiricisini buldun. Dayan oğlum iki hafta kaldı, iki hafta. İşte burada duyarlı, burada bulunan bu kişi var ya, affettiricisini de katilini de yakalayacak, ensesinde de hesap sorulacak hesap. Aynı şekilde Muhsin Başkan'ın katlinin sonrasında asla ve kata kim ne yaptı bilinemedi, bulunamadı. Oonların da peşinden gidilir, onların da hesabı sorulacaktır" diye konuştu.

'BEŞLİ ÇETEYİ BEŞLİ ÇETE YAPANLARA DA BAKACAĞIZ KARDEŞİM'

Televizyon programında sorulan soruya verdiği cevabı meydandaki vatandaşlarla paylaşan Akşener, "Bana dün akşam televizyonda soruyorlar, diyorlar ki işte beşli çete hakkında ne düşünüyorsun? Beşli çeteyi beşli çete yapanlara da bakacağız kardeşim. O kağıtları kim imzaladı? O ihaleleri, 1 liraya bitecek ihaleyi, 11 liraya veren el kim? Her ikisine bakacağız. Yani hırsızlık tek başına yapılmadı ki bu ülkede, cümbür cemaat cebellezi. Gençler umutsuzsunuz, 82 puan alan çocuklar 94 puan alan çocuklar atanamıyor ama AK Parti içinde ayısı, dayısı olan herkes 52 puanla, 54 puanla, 64 puanla atanıyor. Başka bir dümen daha var. Belediye başkanlarının, kaymakamların, valilerin ve üniversite rektörlerinin ve dekanlarının özel kaleminde AK Parti yandaşlarının çocukları 1 ay çalışıyor. Ondan sonra devlet memuru olarak en yüksek maaşlarla bir yerlere konuluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu seçimi kazanır kazanmaz. Tabii bunun için bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Sayın Kılıçdaroğlu, onüçüncü cumhurbaşkanımız olacak. Alkışlarla makamına göndereceğiz. Recep Bey'i de nezaketle emekli edeceğiz" diye konuştu. (DHA)