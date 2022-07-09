Akşener: "Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle"
ANKA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla; “Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı’mız kutlu olsun…” mesajını yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla; "Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun…" mesajını yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Akşener'in sosyal medya hesabında yayınladığı mesaj şöyle:
"Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun…"
ANKA / Güncel