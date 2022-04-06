Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 61,1 olduğunu belirtip, "Bu rakam, son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı. Afrika ülkelerinden bile daha yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıyayız" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini söyleyerek, "Yumurtalı, çörek otlu bir ramazan pidesi 7,5 lira oldu. 4 kişilik bir aile sahur ve iftarda toplam 3 pide yese sadece ramazan ayının pide maliyeti 540 lira" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Akşener, "Türkiye'nin; bir kişinin ihtişam hayalleri peşinde, o çok özendikleri 'Putin'in Rusya'sı' olmasına izin veremeyiz. Milletimizin hoyrat ve liyakatsiz ellerde çile çekmesine izin veremeyiz. Memleketimizi, bu vatanı çok seviyoruz. Memleketimiz için projelerimiz, çözümlerimiz hazır. Bu projeleri, bu çözümleri hayata geçirecek donanımlı kadrolarımız hazır. Üstelik biz onlar gibi vicdansız da değiliz. Biz onlar gibi tembel de değiliz. Biz onların hayal bile edemeyecekleri, büyük bir vizyona ve o vizyonu hayata geçirecek çelikten bir iradeye sahibiz. Hiç merak etmeyin. Türkiye'yi yeniden fabrika ayarlarına kavuşturacağız. Milletimizi yeniden o büyük cumhuriyet ülküsüyle buluşturacağız. Azmimizi, ülkemizin muazzam potansiyeliyle birleştirip, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.