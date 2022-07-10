Akşener: "Adaletle Özgürleşen, Liyakatle Eşitlenen, Sevgiyle Güçlenen Türkiye'de Dünya Hukuk Günü'nü Kutlamak Dileğiyle" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Hukuk Günü dolayısıyla, “Adaletle özgürleşen, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen Türkiye'de Dünya Hukuk Günü'nü kutlamak dileğiyle” mesajını yayınladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Hukuk Günü dolayısıyla, "Adaletle özgürleşen, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen Türkiye'de Dünya Hukuk Günü'nü kutlamak dileğiyle" mesajını yayınladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Hukuk Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı. Akşener, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bağımsızlık, istikbal, hürriyet; her şey adaletle mevcuttur.' Mustafa Kemal Atatürk. Adaletle özgürleşen, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen Türkiye'de Dünya Hukuk Günü'nü kutlamak dileğiyle..." ANKA / Güncel Güncel Haberler

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