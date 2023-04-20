Akşener: "82 Puan Almış Gençlerimizin Ak Parti'de Ayısı, Dayısı Yok Diye Atanamadığı Bir Sistemin Gitmesini İstiyorsanız Millet İttifakı'na Oy...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, “Sevgili arkadaşlar, biz cenge gitmiyoruz ya. Savaşa gitmiyoruz. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz. O seçimde sizler oy kullanacaksınız. Eğer bu ucube sistemin devam etmesini istiyorsanız var olana ‘evet’ diyeceksiniz. Ama bu sistemin değişmesini istiyorsanız, iftiraların havada uçmamasını istiyorsanız, 82 puan almış genç kızlarımızın, genç delikanlılarımızın AK Parti’de ayısı, dayısı yok diye atanamadığı, mülakatta elendiği bir sistemin gitmesini istiyorsanız o zamana Millet İttifakı’na oy vereceksiniz, bu ucube sistemi değiştireceksiniz” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Sevgili arkadaşlar, biz cenge gitmiyoruz ya. Savaşa gitmiyoruz. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz. O seçimde sizler oy kullanacaksınız. Eğer bu ucube sistemin devam etmesini istiyorsanız var olana 'evet' diyeceksiniz. Ama bu sistemin değişmesini istiyorsanız, iftiraların havada uçmamasını istiyorsanız, 82 puan almış genç kızlarımızın, genç delikanlılarımızın AK Parti'de ayısı, dayısı yok diye atanamadığı, mülakatta elendiği bir sistemin gitmesini istiyorsanız o zamana Millet İttifakı'na oy vereceksiniz, bu ucube sistemi değiştireceksiniz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'nda yaşama geçireceği projelerin temelini, bugün Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlendiği törenle attı. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Meral Akşener, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Bir seçime gidiyoruz, sanırsınız cenge gidiyoruz. Terör mücadelesinde yer almış bir kişi olarak, böyle pis sözlerle terör mücadelesinde yer alınmadı. Teröristlerle mücadele edildi ama 'terörist' diyerek herkes o dönemde suçlanmadı. Çünkü biliyoruz ki Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız, koruculuk yaparak gazi oldular, bu ülkenin bütünlüğünden yana oldular. Bunun karşılığı da devletin yanında durdukları için her aileden şehitler ve gaziler oldu. Şimdi bugün bakıyorum; davullarla, zurnalarla teröristler karşılanıyor, Oslolarda, İmralılarda. İmralı'da yatan adamın kardeşine, 'Bizim Mehmet' deniliyor. Akraba olmuşlar. Megriler megriler çalınıyor. Konfetiler temizleniyor. Bütün bunlar oluyor. Bu abiler terörist olmuyor, terörizmle mücadele etmiş ben PKK'lı oluyorum. Mansur Başkan kazandığı takdirde Ankara'yı, 'Ankara'nın su saatlerini PKK'lılar okuyor'. Allah'tan korkun be. Siz ne biçim Müslüman'sınız?

" 82 PUAN ALMIŞ GENÇ KIZLARIMIZIN, GENÇ DELİKANLILARIMIZIN AK PARTİ'DE AYISI DAYISI YOK DİYE ATANAMADIĞI BİR SİSTEMİN GİTMESİNİ İSTİYORSANIZ O ZAMANA MİLLET İTTİFAKI'NA OY VERECEKSİNİZ"

Ya bunlar yalanın dibine vurdular. Bunların inancının gereğini yerine getirmedikleri aşikar da bu kadar insanın günahını almak nedir, onu anlayabilmiş değilim. Sevgili arkadaşlar; biz cenge gitmiyoruz ya. Savaşa gitmiyoruz. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz. O seçimde sizler oy kullanacaksınız. Eğer bu ucube sistemin devam etmesini istiyorsanız var olana 'evet' diyeceksiniz. Ama bu sistemin değişmesini istiyorsanız, iftiraların havada uçmamasını istiyorsanız, 82 puan almış genç kızlarımızın, genç delikanlılarımızın AK Parti'de ayısı dayısı yok diye atanamadığı, mülakatta elendiği bir sistemin gitmesini istiyorsanız o zamana Millet İttifakı'na oy vereceksiniz, bu ucube sistemi değiştireceksiniz.

"İŞİN CIVIĞINI ÇIKARDILAR YA"

Siyasetin özü şu; seçim zamanı siz bir not veriyorsunuz. Gidiyorsunuz hür iradenizle sandığa, fikrinizi oy olarak atıyorsunuz. 2018, benim arkadaşlarımı muhalefet ettiniz. Dediniz ki bize, 'Sen bizim avukatımız olacaksın, derdimizi dinleyeceksin.' Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına da dediniz ki 'Sen iktidar olacaksın, hizmet edeceksin'. Bize 'kavga edin' demediniz siz. Biz sizin avukatınız olduk, onlar da hizmet etmek zorundaydı. Ama işin cıvığını çıkardılar ya. Bu kadar kayırmanın, bu kadar liyakatsizliğin, bu kadar insan arasına fitne sokmanın, böyle bir yönetim anlayışının bu ülkeyi bir yere getirmesi mümkün değil.

"BİR OYUNUZ KEMAL'E, BİR OYUNUZ MERAL'E"

İki yere oy istiyorum. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'na, yani Kemal'e. Sonra etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mansur Yavaş'a, sizin evladınıza. Onun etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu yerde hırsızlık olur mu? Olmaz. Kayırma olur mu? Olmaz. Bir de ona oy istiyorum. Onun yanında sizin evladınız Yüksel Aslan var. Yani İYİ Parti'ye oy istiyorum. Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e."