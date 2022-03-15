Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara'da bir restoranda çeşitli hastane ve üniversitelerden doktorların katılımıyla düzenlenen yemekte buluşarak bayramlarını kutladı.

Yemeğin ardından doktorlarla pasta kesen Akşener, fotoğraf çektirdi.