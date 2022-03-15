Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara'da bir restoranda çeşitli hastane ve üniversitelerden doktorların katılımıyla düzenlenen yemekte buluşarak bayramlarını kutladı.

Yemeğin ardından doktorlarla pasta kesen Akşener, fotoğraf çektirdi.

Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi

Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi

Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi

AA / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title