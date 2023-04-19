AKŞEMSEDDİN KAVŞAĞININ AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

ÇORUM Çevre Yolu Akşemseddin Kavşağı bayram öncesi trafiğe açıldı. Başkan Aşgın, yolda incelemelerde bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede tamamlanan farklı seviyeli kavşak 8 ilçenin Çorum ile bağlantısını sağlarken, İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Kavşağı'nın trafik yükünü de önemli ölçüde alacak. İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin'i Samsun-Çorum-Ankara çevre yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayan farklı seviyeli kavşak projesi tamamlandı. Bugün de bağlantı yolları açılarak, şehir girişi ile Akşemseddin Caddesi ve Çiftlik Pınarı Caddesi istikametine trafik akışı başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehrimizin heyecanla beklediği bir projenin kısa sürede tamamlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, karayolları yetkililerimize ve parti teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Farklı seviyeli kavşak projemizin yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Karayolları ve belediyemizin hummalı çalışması ile hamdolsun bugün itibariyle trafiğe açılmış oldu. Resmi açılış töreni ise Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Çorum Belediyesi'nin ulaşılabilir şehir vizyonu doğrultusunda yeni açtığı yollarla şehir içi trafiği rahatlattığını dile getiren Başkan Aşgın, 'Akpınar Caddemizi 35 metreye çıkarttık, İskilip 1.Cadde'yi 35 metre olarak açtık, Öğretmen Lisesi Caddemizi 35 metre olarak açtık, İnönü caddesi ile buluşan noktada kamulaştırma işlemlerini başlattık. Oradan karşı tarafa 35 metrelik Erzurum Dede Caddesi'ne bağlanacağız. Böylece şehrin etrafında 35 metrelik bir ring hattı oluşacak ifadelerini kullandı.