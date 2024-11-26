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Akseki-Seydişehir Kara Yolu Tır ve Kamyon Geçişine Kapandı

Akseki-Seydişehir Kara Yolu Tır ve Kamyon Geçişine Kapandı
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Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı. Akseki Bölge Trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışma ve denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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