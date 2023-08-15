Akseki'deki Orman Yangınında 60 Hektar Alan Etkilendi
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ve 450 kişilik yer ekibi ile müdahale ediliyor. Yangının etkilediği alan ise 60 hektar olarak belirtildi.
60 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına 8 yer ekibi 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ile 450 kişilik yer ekibi ile müdahalede bulunuluyor. Yer ekiplerinin müdahale gücünü artırmak için dozerlerle de bölgede yol açma çalışmalarını sürdürülüyor. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi.