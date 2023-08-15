Akseki'deki Orman Yangınında 60 Hektar Alan Etkilendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ve 450 kişilik yer ekibi ile müdahale ediliyor. Yangının etkilediği alan ise 60 hektar olarak belirtildi.