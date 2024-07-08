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Akseki'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 3 arazöz ve 20 orman personeli müdahale etti. Yangın, yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Gözetleme kulesindeki görevlilerin dumanı fark etmesiyle bölgeye 2 helikopter, 3 arazöz ile 20 orman personeli sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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