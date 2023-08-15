Akseki'deki Orman Yangını Büyüme Eğiliminde

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının büyüme eğiliminde olduğu kaydedildi.

Antalya'da orman yangını (3)

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibi müdahalede bulunuyor. Yangının büyüme eğiliminde olduğu, söndürme çalışmalarına havanın kararmasıyla karadan devam edileceği kaydedildi. (DHA)