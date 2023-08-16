Akseki'de yanan orman alan havadan görüntülendi
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında zarar gören 45 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında zarar gören 45 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.
Kuyucak Mahallesi Herse mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürdü.
Yanan alanlar ve kara ekiplerinin soğutma çalışmaları Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel