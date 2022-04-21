Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

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Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Akseki ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akseki ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıhacılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Hisarcık, Akseki, Güncel, Haberler

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