Akseki'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, trafik haftası kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla etkinlik organize edildi.

Akseki Hükümet Konağı önündeki programa, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Antalya Jandarma Trafik Şube Müdürü Turgay Sarıoğlan, ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Trafik konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, bisiklet kullanan çocuklara kask, traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.

"Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında şehir merkezindeki yaya geçitleri boyanarak kırmızı çizgiler çekildi.

Kaymakam Karataş ve beraberindekiler, öğrencilerle trafik korteji yaparak trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çekti.

Program kapsamında ayrıca, son 5 yıl içinde trafikte hiç ceza almayan ve kaza yapmayan sürücülere Antalya Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.