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Akseki'de Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Akseki'de Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydişehir-Akseki İstikameti Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seydişehir istikametinden Akseki istikametine seyir halinde bulunan Şener D. kontrolündeki 71 AAR 186 plakalı tır, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 42 BHG 21 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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