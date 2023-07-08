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Akseki'de tır şoförü ile bal satanlar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Akseki'de tır şoförü ile bal satanlar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Güncel Haberler

Antalya'nın Akseki ilçesinde tır şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde tır şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde kurdukları tezgahlarda bal, pekmez gibi gıda ürünleri satışı yapanlar ile tezgahın yanında mola veren tır şoförü arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olayda bazı araçların camları kırıldı, tezgahtaki ürünler zarar gördü.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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