Akseki'de tır şoförü ile bal satanlar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde tır şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde tır şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde kurdukları tezgahlarda bal, pekmez gibi gıda ürünleri satışı yapanlar ile tezgahın yanında mola veren tır şoförü arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşanan olayda bazı araçların camları kırıldı, tezgahtaki ürünler zarar gördü.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel