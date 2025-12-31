Akseki'de özel eğitim öğrencilerine kışlık kıyafet desteği

Akseki'de özel eğitim öğrencilerine hayırseverlerin desteğiyle kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Fakılar Mahallesi Muhtarı Ayşe Bancar, yaptığı açıklamada, hayırseverler tarafından alınan kışlık kıyafetlerin, ilçedeki özel eğitim öğrencilerine dağıtıldığını bildirdi.

Hayırseverlere teşekkür eden Bancar, çocukların yüzünü güldüren bu tür dayanışma örneklerinin toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.