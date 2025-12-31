Haberler

Akseki'de özel eğitim öğrencilerine kışlık kıyafet desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akseki'de, hayırseverlerin desteğiyle özel eğitim öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yapıldı. Mahalle muhtarı Ayşe Bancar, bu yardımın toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Akseki'de özel eğitim öğrencilerine hayırseverlerin desteğiyle kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Fakılar Mahallesi Muhtarı Ayşe Bancar, yaptığı açıklamada, hayırseverler tarafından alınan kışlık kıyafetlerin, ilçedeki özel eğitim öğrencilerine dağıtıldığını bildirdi.

Hayırseverlere teşekkür eden Bancar, çocukların yüzünü güldüren bu tür dayanışma örneklerinin toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi