Akseki'de Otomobil Uçuruma Devrildi: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil virajı alamayarak uçuruma devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zeynal Abidin Özen (65) idaresindeki 06 ZYH 62 plakalı otomobil, Kepezbeleni Mahallesi Oymapınar Barajı mevkisinde virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Kazada, İbrahim Hayri (56) ile Nuran Özen (53) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ezgi (24) ve Ahmet Özen (18) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Manavgat ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ezgi Özen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi.