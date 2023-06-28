Akseki'de Otomobil Uçuruma Devrildi: 3 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil virajı alamayarak uçuruma devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.