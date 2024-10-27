Üye Girişi
Haberler

Akseki'de Meyve Bahçesinde Yangın: 3 Dönüm Zarar Gördü

Akseki'de Meyve Bahçesinde Yangın: 3 Dönüm Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramasını önledi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Çimi Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, bölgeye yakın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa İtfaiye antalya Güncel Akseki Tarım Çevre Yaşam

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ? Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı? 27 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti! Gülşen'in babası neden öldü? Gülşen'in babasının hastalığı neydi? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.