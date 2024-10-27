Akseki'de Meyve Bahçesinde Yangın: 3 Dönüm Zarar Gördü

Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Çimi Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, bölgeye yakın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.