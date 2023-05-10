Akseki'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Akseki ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trafik Haftası dolayısıyla hayata geçirilen "Trafikte Parlayan Yıldızlar Konuşan Yollar" projesi kapsamında okulun bahçesine kurulan seyyar trafik parkurunda, öğrencilere akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi.

Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki İlk-Orta Okulu öğrencilerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Akseki 38-39.Jandarma Trafik Timleri tarafından eğitim verildi. Şiir yarışmasında başarılı olan öğrencilere boyama kitabı hediye edildi ve JAK Timlerine ait arama kurtarma köpeğinin gösterisi yapıldı.

Eğitimin öğrencilere trafik andı söyletilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.