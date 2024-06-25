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Akseki'de Eve Giren Yarasa İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde bir eve giren yarasa, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Evin sahipleri, yarasanın çıkması için penceleri açık bıraksa da hayvan sabaha kadar çıkmayınca yardım istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yarasanın evden çıkarılması için çalışma yaptı ve hayvanı yeniden doğaya bıraktı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde eve giren yarasayı itfaiye ekipleri, çıkardı.

Demirciler Mahallesi'nde Şükrü Öz'e ait eve gece geç saatlerinde yarasa girdi. Odanın kapısını kapatıp, yarasanın çıkması için pencelerini açan aile, sabaha kadar hayvan evden çıkmayınca yetkililerden yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akseki Grup Amirliği ekipleri, eve gelerek çalışma yaptı. Evin salonunda yakalanan yarasa, ekiplerce yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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