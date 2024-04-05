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Akseki'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Karakışla Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Özen (85), evine 500 metre uzaklıktaki mezarlığa kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yaraladığı kadın olay yerinde öldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, inceleme gerçekleştirdi.

Akseki Devlet Hastanesi morguna götürülen Özen'in cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen R.D. gözaltına alındı.

Saldırgan üç köpek, tedbir amaçlı halatla ahıra bağlandı.

"Çobanları uyarmamıza rağmen tedbir almadılar"

Ölen kadının oğlu Nevzat Özen, AA muhabirine, annesinin kabir ziyaretine giderken çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin annesini sürüklediğini anlatan Özen, "Köpeklerin saldırısı sonucu annemi kaybettik. Köyümüzün çobanlarını o kadar uyarmamıza rağmen ne köpeklerine baktılar ne sahip çıktılar. Köyde köpeklerden herkes şikayetçiydi. Bu konuda yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çoban köpeklerinin sahibinin eşi Nurşen D. ise "Köpekler ne zaman havlasa haberimiz oluyordu. Şu ana kadar bir zararımız olmamıştı. Bu sefer haberimiz olmadı. Köpeklerimiz hayvanları korumak için ahırdaydı, toplanıp dışarı çıkmışlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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