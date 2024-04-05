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Akseki'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Karakışla Mahallesi'nde yaşayan Havva Özen (85), evine 500 metre uzaklıktaki mezarlığa kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yaraladığı kadın olay yerinde öldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, inceleme gerçekleştirdi.

Özen'in cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen R.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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