Akseki'de Anadolu lisesinde bilim atölyesi açıldı - Haberler

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Akseki'de Anadolu lisesinde bilim atölyesi açıldı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Okul müdürünün konuşması Bilim atölyesindeki ürünlerin tanıtımı, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından iş insanı Mahmut Atom Duruk'a plaket verildi.

Okul müdürünün konuşması

Bilim atölyesindeki ürünlerin tanıtımı,

Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından iş insanı Mahmut Atom Duruk'a plaket verildi.

Akseki'de ABilim Atölyesi açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Bilim atölyesi açıldı

Akseki Eğitim Hayratı Derneği ve Aksekililer Yardımlaşma Derneği tarafından Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan Bilim Atölyesinin açılışı Akseki Kaymakamı Volkan Hülür Belediye Başkanı İbrahim Özkan İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı Dernek yönetim başkanı iş insanı Mahmut Atom Duruk'un katılımıyla açıldı.

Açılış sırasında başvuru yapılan Teknofest yarışmasında birinci aşamanın yüksek puanla geçilerek ikinci aşama için ve robot yarışmalarına katılım sağlamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından iş insanı Mahmut Atom Duruk'a plaket verildi.

Akseki'de Anadolu lisesinde bilim atölyesi açıldı

Akseki'de Anadolu lisesinde bilim atölyesi açıldı

Akseki'de Anadolu lisesinde bilim atölyesi açıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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