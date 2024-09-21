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Akseki'de 8 Kiloluk Diken Mantarına Rastlandı

Akseki'de 8 Kiloluk Diken Mantarına Rastlandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde, Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, 8 kilo ağırlığında bir diken mantarı buldu. Işık, mantarın yenilebilir olduğunu ve ilk kez bu kadar büyük bir mantar gördüğünü ifade etti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu.

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere, Göktepe yaylasında dağlık alanda mantar toplarken büyük boyda bir mantar gördüğünü söyledi.

Mantarı koparıp, Serik'e getirdiğini anlatan Işık, "Mantarın türü hakkında araştırma yaptım, 'diken' mantarı olduğunu öğrendim. İç Anadolu Bölgesi'nde, ilkbahar ve sonbaharda yağışların ardından kırsal alanlarda dikenlerin yanında yetişiyormuş. Yenilebilir bir tür. Büyüklüğü hepimizi şaşırttı. Tarttık 8 kilo 200 gram geldi. Mantarı bulduğum bölgedeki kişilere sordum, onlar da ilk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüklerini söylediler." diye konuştu.

Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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