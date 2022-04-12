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Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan ve her yıl turistleri ağırlayan bölge, meyve vermeye hazırlanan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Sert geçen kışın ardından renklenen kent, dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, görsel şölen sunan badem ağaçlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşların da Hüsamettin Mahallesi'nde kuzu ve oğlaklarını çiçek açan meralarda otlatması dikkati çekti.

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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