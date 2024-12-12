Akseki Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Projesi

Akseki Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan ilköğretim okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı.

İlçe Belediye Başkanı İlkay Akca, AA muhabirine, hayata geçirdikleri çalışma sayesinde ilçede öğrenim gören çocukların okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebileceğini söyledi.

Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından önemli proje olduğunu ifade eden Akca, uzun zamandır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çocukların eğitim gördükleri sınıfların bulunduğu koridorlara su sebilleri yerleştirerek, arıttıkları suyu buraya aktardıklarını bildiren Akca, "Öğrenciler kendi mataralarına su doldurup, sağlıklı temiz su ihtiyacını gidermiş ve marketten plastik paketlenmiş su almayarak çevreci bir projeye de imza atmış olduk. Veliler ve öğretmenlerimiz projemizi çok beğendiklerini bizzat tarafıma bildirip teşekkür ediyorlar." diye konuştu.