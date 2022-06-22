Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye ve İşletme Bölümü'nden 70 öğrenci mezun oldu.

Akşehir Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende fakültenin Maliye Bölümünden okul birincisi olarak mezun olan Meryem Durmuş'a, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya plaket verdi.

Mezun olan 70 öğrenciye programa katılan diğer protokol tarafından diplomaları verildi.

Törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mucuk, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.