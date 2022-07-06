Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye gçre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, D-300 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında İzmir plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 362 adet uyuşturucu hap ile bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 adet mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Semih Ş. ve Neslihan Ö. gözaltına alındı. AA / Bayram Uygun - Güncel Emniyet Müdürlüğü Akşehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.