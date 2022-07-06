Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye gçre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, D-300 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında İzmir plakalı bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 362 adet uyuşturucu hap ile bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 adet mermi ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Semih Ş. ve Neslihan Ö. gözaltına alındı.
AA / Bayram Uygun - Güncel