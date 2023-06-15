Akşehir'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Evde Yangın Çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşanan kuvvetli yağış esnasında boş durumdaki müstakil evde, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Evin büyük çapta hasar aldığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nasreddin Hoca Mahallesi Yazıcı Sokak'ta bulunan boş haldeki müstakil evde, kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla bitişikteki evlere ve evin önünde park halinde bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Mahalle halkının büyük korku yaşadığı olayın ardından ev kullanılamayacak hale geldi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da olay yerine gelerek çalışmaları kontrol etti. - KONYA