Kulu'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Haberler

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Kulu'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Kulu'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

Konya'nın Kulu ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi, jandarma ve polis trafik ekipleri sürücülere broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi, jandarma ve polis trafik ekipleri sürücülere broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Ahmet Baran Caddesi üzerinde yapılan uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların görebilecekleri şekilde yaya geçidlerine "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" yazılı broşürler asıldı.

Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığının emriyle, 7-13 Mayıs Trafik Haftası boyunca "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla sürücü ve yayalara trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtılacak.

AA / Bayram Uygun - Güncel

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