Akşehir'de Yangın Faciası: Bedensel Engelli Ömer Ölçer Hayatını Kaybetti

Akşehir'de Yangın Faciası: Bedensel Engelli Ömer Ölçer Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Akşehir ilçesinde evde çıkan yangında 56 yaşındaki bedensel engelli Ömer Ölçer hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılıyor.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde evde çıkan yangında bedensel engelli Ömer Ölçer (56), hayatını kaybetti.

Çay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Ölçer'in tek katlı müstakil evinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İçeri giren ekipler, Ömer Ölçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen Ölçer'in cesedi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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