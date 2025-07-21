Akşehir'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Akşehir'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev büyük çapta hasar aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İstasyon Mahallesi'nde Murat Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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