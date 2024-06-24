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Akşehir'de Yamaç Paraşütü Yarışması Sona Erdi

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Akşehir ilçesinde düzenlenen 11. XC Open Türkiye yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi. Dereceye giren sporcuların ödülleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Akşehir ilçesinde 11. XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi.

Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, belediye, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışma sonucunda, ödül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Nuri Köksal, yurdun hatta dünyanın farklı ülkelerinden gelen yamaç paraşütü sporcularının Akşehir semalarını, ilçenin sosyal kültürel hayatını renklendirdiklerini söyledi.

Köksal, "Yamaç paraşütü sporunda üç ayrı klasmanda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı ilçede gerçekleştirildi. Sporcular bu yıl bir üst klasmanda yarışarak başarı elde etti. Verilen ortak emekler sonucunda daha üst klasmanlar için önümüzdeki yıllarda meyvesini verecektir." dedi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Türkiye Akşehir Spor Güncel Haberler

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