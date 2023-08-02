Üye Girişi
Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.D'nin uyuşturucu hap sattığı ve sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evinde 286 uyuşturucu hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve bir miktar alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.D'nin uyuşturucu hap sattığı ve sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evinde 286 uyuşturucu hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve bir miktar alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Hisarcık Akşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title