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Akşehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Bir Kişi Tutuklandı

Akşehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Bir Kişi Tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 240 uyuşturucu hap ve 16 gram esrar ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe aldığı aracı D-300 kara yolunda durduran ekipler, araçtaki A.O'nun çantasında 2 bin 240 uyuşturucu hap ile 16 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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