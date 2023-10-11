Akşehir'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle yolculuk yaparak uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede H.D. isimli şüphelinin otobüsle Akşehir'e uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri, harekete geçerek şüphelinin bindiği otobüsü ve plakasını belirledi. Nakrotik polisi tarafından bir süre takip edilen otobüs, Konya'dan Afyonkarahisar'a doğru giderken İstasyon Kavşağında durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan H.D. gözaltına alındı. Şüpheli H.D. eşyaları ile birlikte Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine götürüldü. Şüpheli H.D.'nin üstünde ve eşyalarında arama yapan narkotik ekibi şüphelinin üzerinde 2 parça halinde 4 gram esrar ile 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Esrar ile uyuşturucu haplara el koyan narkotik ekibi, şüpheli H.D. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yaptı. - KONYA