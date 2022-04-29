Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.

Ekipler, Seyran Mahallesi'nde şüphelendiği S.K. ile D.S'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ile 300 lira ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden S.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

D.S'nin evinde arama yapan ekipler, bir odanın sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, 20 litre etil alkol, 19 litre sahte alkol, kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol kitleri, alkol ölçüm cihazı, çok sayıda sahte TAPDK bandrolü ve aparatlar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.