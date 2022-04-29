Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
 - Güncelleme:
Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.

Ekipler, Seyran Mahallesi'nde şüphelendiği S.K. ile D.S'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ile 300 lira ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden S.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

D.S'nin evinde arama yapan ekipler, bir odanın sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, 20 litre etil alkol, 19 litre sahte alkol, kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol kitleri, alkol ölçüm cihazı, çok sayıda sahte TAPDK bandrolü ve aparatlar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Uyuşturucu, Akşehir, Konya, Alkol, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title