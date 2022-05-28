Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli salıverildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli salıverildi.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şehirlerarası yolcu terminalinde yaptığı uygulamada bir otobüsteki yolcu F.T'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu hap ve 2 heykel ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.T, serbest bırakıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Uyuşturucu Narkotik Akşehir Konya Güncel Haberler

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