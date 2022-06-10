Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, şüpheli M.B'yi Afyonkarahisar'dan ilçeye gelen otobüste olduğunu tespit etti.

Şüpheli, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste gözaltına alındı.

Çantasında yapılan aramada, 70 uyuşturucu hap ele geçirilen, şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Akşehir Konya Güncel Haberler

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