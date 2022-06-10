Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, şüpheli M.B'yi Afyonkarahisar'dan ilçeye gelen otobüste olduğunu tespit etti.
Şüpheli, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste gözaltına alındı.
Çantasında yapılan aramada, 70 uyuşturucu hap ele geçirilen, şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Bayram Uygun - Güncel